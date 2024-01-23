2024-01-23 12:28:02 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأعلنت الهيئة الإدارية لنادي غاز الشمال اليوم الثلاثاء تعاقدها مع ثلاث لاعبات محترفات استعداداً للمشاركة في منافسات البطولة العربية للسيدات بكرة السلة والتي ستقام في الإمارات في الثاني من الشهر المقبل وحتى (12) منه.وقال الأمين المالي لنادي غاز الشمال حسبن ضاحي لوكالة الانباء العراقية (واع) أن "إدارة النادي عززت صفوف فريق السلة للسيدات بثلاث لاعبات محترفات استعداداً للمشاركة في منافسات البطولة العربية للسيدات بكرة السلة والمزمع إقامتها في الإمارات بداية الشهر المقبل ،مؤكداً ان المحترفات اثنان منهن من الجنسية الأميركية وهن (سارة ديكي وإيتالي لوكاس)، فضلاًعن السنغالية (ماني خواداي) ،موضحاً ان التعاقد تم وفق رؤية الملاك التدريبي للفريق".وأضاف ان "إدارة نادي غاز الشمال تسعى الى تحقيق نتائج جيدة في البطولة العربية للسيدات في أول مشاركة خارجية على الصعيد النسوي للعبة ،مبيناً ان الفريق يواصل تحضيراته بشكل مكثف سواء في المعسكرات التدريبية الداخلية او الخارجية التي ستسبق البطولة".