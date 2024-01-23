ما هي حظوظ المنتخبات المتبقية في التأهل بكأس آسيا؟

2024-01-23 12:30:04 - المصدر: العربي الجديد

ضمنت مجموعة من المنتخبات بلوغ الدور الثاني من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، التي تقام حاليا في قطر بالفترة من 12 يناير/كانون الثاني إلى 10 فبراير/شباط القادم.

وفي التقرير التالي سنضع نسب التأهل إلى الدور المقبل دور الـ 16 وفقاً لتقرير موقع "أوبتا" المتخصص بالإحصائيات، إذ تأهل منتخب قطر بطل نسخة عام 2019، كمتصدر للمجموعة الأولى وجاءت طاجيكستان ثانية، فيما حجزت منتخبات إيران وأستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية والإمارات، إلى جانب منتخبات العراق والأردن وأوزبكستان بنسبة 100 بالمئة.

في وقت بلغت نسبة تأهل اليابان 99.6 بالمئة، و99.9 لتايلاند و93.4 لمنتخب البحرين، و61.1 لعُمان، و52.3 لسورية، 46.8 لفلسطين، و76.5 لإندونيسيا و20.6 للهند، وبلغت نسبة تأهل هونغ كونغ 27.4 و21.2 لمنتخب قيرغستان و1.1 للصين، فيما حصلت منتخبات لبنان وماليزيا وفيتنام على نسبة صفر بالمئة.

وشهدت البطولة بعض المفاجآت، حيث بعد خسارة اليابان أمام العراق 1-2، تعرض المنتخب الياباني لأول خسارة له في 26 مباراة في دور المجموعات في بطولة كأس آسيا.

وقبل هذه المباراة كان الفائز بلقب كأس آسيا أربع مرات من قبل، هو صاحب أطول سلسلة متتالية دون هزيمة في دور المجموعات من البطولة القارية، حيث فاز في 19 وتعادل في ست مباريات من آخر 25 مباراة بحسب تقرير الاتحاد الآسيوي.

النتيجة التي كانت أول فوز للعراق على اليابان منذ فوزه بهدف نظيف في الدور ربع النهائي لدورة الألعاب الآسيوية 1982، وأوقفت أيضاً سلسلة انتصارات فريق هاجيمي مورياسو التي تتضمن 11 مباراة في المباريات الدولية التي بدأت في شهر يونيو/حزيران عام 2023.