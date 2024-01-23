محافظ النجف الأشرف يعلن اكتشاف بئر نفطية بمنطقة واحة الرهبان

2024-01-23 13:00:04 - المصدر: واع

النجف الاشرف ـ واع ـ حيدر فرماناعلن محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف بئر نفطية في منطقة واحة الرهبان، مشيرا الى ان المحافظة اصبحت من المحافظات ذات المخزون النفطي العاليوقال محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "بئرا نفطية اكتُشف في منطقة واحة الرهبان بمنخفض بحر النجف من خلال الرقعة الاستكشافية التي تم اجراء المسح فيها من قبل شركة الاستكشافات النفطية ومجموعة من الخبراء الاجانب"، مبينا ان "محافظة النجف الاشرف اصبحت من المحافظات ذات المخزون النفطي العالي".وتابع، "سيكون هناك تواصل مباشر مع وزارة النفط للإسراع بعمليات التهيئة وصولاً الى الانتاج النفطي"، لافتا الى ان "هذا الاكتشاف سيكون ثورة تنموية واقتصادية شاملة وينهض بالمستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن النجفي".