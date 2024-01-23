مصدر حكومي: إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار وفق آلية جديدة من 5 خطوات

2024-01-23 13:01:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، عن إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار بقيمة مئة ألف دولار شهرياً، وفق آلية جديدة من 5 نقاط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء النقاشات التي جرت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني لأكثر من شهرين، فقد تم إقرار آلية إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار".

وأشار الى انها "بسقف يبلغ مئة ألف دولار شهرياً لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بما يضمن تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين".

وأوضح ان "الآلية الجديدة تتضمن:

1- تقدم شركات الدفع طلباً للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج وإطلاق بطاقة (التاجر).

2- تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023، على أن يكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز الـ (100) ألف دولار شهرياً مع إمكانية رفع السقف مستقبلاً في ضوء نتائج التطبيق الفعلي.

3- يتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقاً.

4- تتحمل الشركة واجبها تطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسة للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي.

5- يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي".