التجارة: خطة العام الحالي تتضمن تأمين مواد السلة الغذائية بشكل كامل

2024-01-23 13:12:11 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة خاصة للسلة الغذائية، وفيما كشفت عن مضامينها، أكدت أن السلة للعام الحالي هي الأفضل.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة اعدت خطة لعام 2024 تتضمن تأمين مواد السلة الغذائية بشكل كامل وتوفير الخزين الاستراتيجي لمدة أشهر"، مبيناً أن "السلة الغذائية للعام الحالي هي الأفضل نتيجة توفر الخزين الاستراتيجي، فضلاً عن تحديث موادها من خلال إضافة مواد للرعاية الاجتماعية ومواد أخرى لشهر رمضان المبارك".

وأوضح، أن "الوزارة، بصدد إضافة 4 مواد لشهر رمضان المبارك، وهذا يعد مؤشراً على عملية تحسين البطاقة التموينية"، مبيناً أن "الحكومة أولت اهتماماً بتحسين مفردات البطاقة التموينية والبحث عن بدائل جديدة تتيح للمواطن استلام مواد غذائية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي".

وأشار، إلى أن "خطة العام الحالي تشمل التدقيق بعمل وكلاء المواد الغذائية في جميع المحافظات والتأكيد على سرعة تسلم مفردات المواد الغذائية للمواطنين".