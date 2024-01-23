2024-01-23 13:16:11 - المصدر: واع

بغداد - واعيواجه منتخبنا الأولمبي نظيره الإماراتي في مباراة تجريبية تقام اليوم الثلاثاء في ملعب النصر بمدينة دبي تدخل ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً.وذكر بيان مقتضب للقناة الاعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن" منتخبنا الاولمبي سيلتقي نظيره الاماراتي في مباراة تجريبية تقام في الساعة الرابعة والنصف عصراً في ملعب نادي النصر بمدينة دبي أستعداداً لنهائيات كأس آسيا دون (23) عاماً".يذكر أن منتخبنا الاولمبي يعسكر حالياً في مدينة دبي الاماراتية وخاض مباراة تجريبية أمام المنتخب الاولمبي المصري أسفرت عن فوز الفريق العراقي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب (هلو فائق) في الدقيقة (90) من المباراة.