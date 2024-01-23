2024-01-23 13:16:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن "أسود الرافدين" سيرتدون الزي الأبيض الكامل غداً عند ملاقاة المنتخب الفيتنامي، في آخر مبارياته ضمن دوري المجموعات في بطولة كأس آسيا.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم صباح اليوم عقد المؤتمر الفني الخاص بمباراة المنتخب العراقي وفيتنام والتي تقام غداً الأربعاء في الساعة الثانية والنصف ظهراً في ملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.

ومثّل الجانب العراقي المدير الإداري مهدي كريم، وطبيب المنتخب محمد ناصف، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم، والمنسق الأمني عمر كاظم، وتقرر أثناء الاجتماع أن يرتدي المنتخب العراقي الطقم الأبيض الكامل والحراس باللون الأزرق، بينما يرتدي منتخب فيتنام الطقم الأحمر الكامل وحارس مرماه باللون الأخضر.