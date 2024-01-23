المنتخب الوطني يواجه فيتنام بالطقم الأبيض

2024-01-23 13:24:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

عقد صباح ،اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمُباراةِ منتخبنا الوطنيّ وفيتنام والتي تقام غداً الأربعاء في الساعةِ الثانية والنصف ظهراً بملعبِ جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.

ومثّل الجانب العراقيّ المديرُ الإداريّ مهدي كريم و طبيب المنتخب محمد ناصف ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الأمنيّ عمر كاظم

وتقرر أثناء الاجتماع أن يرتدي منتخبنا الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل والحُراس باللون الأزرق، بينما يرتدي منتخبُ فيتنام الطقمَ الأحمر الكامل وحارس مرماه باللون الأخضر.



