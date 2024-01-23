كاساس: مباراة فيتنام مهمة ونريد الفوز بكل المواجهات

2024-01-23 13:29:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعرب مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، عن أمله بالفوز في جميع المباريات التي سيخوضها المنتخب في منافسات بطولة كأس اسيا الجارية احداثها في قطر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بشأن مواجهة المنتخب العراقي نظيره الفيتنامي غدا الأربعاء.

وقال كاساس خلال المؤتمر، إن مباراة الغد مهمة صحيح أننا تأهلنا للدور القادم، ولكن نريد الفوز بكل المباريات، مردفا بالقول: في عالم الرياضة الجميع يسعى للانتصار.

وأضاف أن هنالك بعض اللاعبين متعبون، والجميع جاهز، وانا من سيقرر من سيلعب في مباراة الغد.

وأكمل مدرب المنتخب الوطني العراقي قائلا إن جميع الفرق تسعى للفوز في المباريات التي تلعبها لذلك ستكون مباراة صعبة.

وأكد أن لاعبي المنتخب العراقي يعرفون بان الفوز على اليابان كبير، ولكنه أصبح من الماضي، مضيفا: نحن لا نفكر في الماضي اللاعبين يعرفون في حال تفكيرهم في اليابان، فإنها ستؤثر عليهم في المباراة القادمة.







