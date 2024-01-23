منتخب الجزائر في مواجهة حاسمة أمام موريتانيا في كأس أمم أفريقيا

2024-01-23 14:30:04 - المصدر: العربي الجديد

يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الموريتاني في قمة كروية أفريقية عربية وسط ترقب لمدى قدرة "محاربي الصحراء" أو "المرابطين" على انتزاع الانتصار والإبقاء على الآمال في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا.

وتشير الأرقام إلى حسابات معقدة، فالمنتخب الجزائري يدخل المباراة وهو يملك نقطتين، ويتيح له الفوز على موريتانيا أو التعادل تأمين المركز الثالث برصيد 5 أو 3 نقاط، انتظاراً في المقابل لنتيجة لقاء بوركينا فاسو وأنغولا، وسط أحلام جزائرية بالوصول إلى الصدارة.

ويملك منتخب الجزائر 3 طرق للتأهل، الأول قمة المجموعة عبر المواجهات المباشرة وفارق الأهداف في حال فوزه وتعادل أنغولا وبوركينا فاسو مع تسجيل الجزائر لعدد من الأهداف يفوق رصيد الفريقين، والثاني وصافة المجموعة في حال فوزه وفوز أي من أنغولا أو بوركينا فاسو، بالإضافة إلى الطريق الثالث التأهل ضمن قائمة أفضل ثوالث في حال تعادله مع موريتانيا، والانتظار لانتهاء مباريات الدور الأول بشكل عام. وتعادل منتخب الجزائر مع أنغولا (1-1) في الجولة الأولى، ثم تعادل مع بوركينا فاسو (2-2) بالجولة الثانية في المجموعة.

في المقابل، لا خيار أمام منتخب موريتانيا سوى الفوز والوصول للنقطة 3 والمركز الثالث في الجدول، على أمل ترقب نهاية الجولة الثالثة مع وجوده في قائمة أفضل 4 ثوالث للتأهل. وخسرت موريتانيا لقاءها الأول أمام بوركينا فاسو بهدف دون رد، ثم خسرت أمام أنغولا بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة.

ويدخل منتخب الجزائر المواجهة وهو يراهن على عناصره المؤثرة التي يعوّل عليها المدرب جمال بلماضي في ترجيح كفته، مثل بغداد بو نجاح هداف "محاربي الصحراء"، الذي سجل 3 أهداف في البطولة.

في المقابل، يدخل منتخب موريتانيا المواجهة وفي جعبته مجموعة مميزة من اللاعبين، تحت قيادة المدير الفني أمير عبدو، يتصدرهم بابكر نياس حارس المرمى وعلى عبيد وعمر جاساما والأمين با وكيتا في الدفاع، ومحسن بده ونوح العبد وسيدي بونا وفوفانا في الوسط، وأبو بكر كويتا وإبنوبا في الهجوم بطريقة (4-3-2-1)، والتحول إلى (4-2-3-1 و4-3-3)، وفقاً لقوة المنافس وسير أحداث المواجهة المرتقبة.

وفي المجموعة الرابعة أيضاً، يلتقي منتخبا أنغولا وبوركينا فاسو في مباراة يتيح الفوز فيها لأي منهما الوصول إلى المركز الأول والتأهل متصدراً لجدول ترتيب المجموعة، حيث يملك أنغولا وبوركينا فاسو حالياً 4 نقاط من فوز وتعادل في أول جولتين. أما في المجموعة الثالثة، فتتجه الأنظار نحو لقاء حاسم كبير، حين يلتقي منتخب السنغال (متصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط) نظيره منتخب غينيا (الوصيف 4 نقاط)، وهي مباراة زعامة المجموعة، بعدما حسم الأول تأهله للدور ثمن النهائي، فيما وضع الثاني قدماً في الدور المقبل، ويتيح الفوز أو التعادل بالنسبة إلى منتخب السنغال (حامل اللقب)، حسم قمة جدول ترتيب المجموعة.

كما يلعب منتخب الكاميرون مع نظيره غامبيا في مباراة الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى منتخب "الأسود"، لإنقاذ مسيرتهم في البطولة. ويملك الكاميرون نقطة واحدة، ويسعى إلى الفوز وحصد 3 نقاط مع الخروج متقدماً بفارق تهديفي كبير على أمل خسارة غينيا أمام السنغال في المقابل للوصول إلى وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، أو انتظار ترتيب أفضل ثوالث في المجموعات.