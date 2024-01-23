دهوك تطهر 46% من الأراضي الزراعية الملوثة بالألغام والمتفجرات في 2023 (صور)

2024-01-23 14:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المؤسسة العامة للألغام في دهوك، يوم الثلاثاء، عن إحصائياتها المتعلقة بتطهير الأراضي الزراعية من المخلفات الحربية للعام 2023.

وقالت مدير المؤسسة شيلان نهيلي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن فرق الإزالة والتنظيف نجحت في تطهير ما نسبته 46% من المساحات الملوثة بالألغام والمتفجرات.

وأوضحت أن فرق المؤسسة تمكنت من تطهير 655 ألفاً و599 متراً مربعاً من الأراضي التي كانت ملوثة بالألغام، وتم رفع وإزالة 278 لغماً أرضياً، وتنظيف 4 قطع زراعية اجرى تسليمها لأصحابها، بالإضافة إلى ذلك تم إزالة 2495 قذيفة غير منفلقة ومخلفات حربية.

وبينت نهيلي أن الحوادث الناتجة عن انفجار الألغام بلغت 5 حوادث أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، جميعهم من المدنيين.

وأشارت إلى وجود فريق متخصص يقوم بتوعية أهالي القرى والبلدات، وكذلك السياح، خاصة في المناطق التي تعتبر خطرة لوجود الألغام والمتفجرات فيها، من خلال وضع علامات إرشادية دالة في تلك المناطق.

يشار إلى أن عدد الحوادث التي وقعت في محافظة دهوك بسبب الألغام منذ عام 2008 حتى عام 2023 وصل إلى 119 حادثاً أسفرت عن وفاة 40 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة 79 آخرين.