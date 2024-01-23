الذهب يتحرك للأعلى وسط ترقب لقرارات الفائدة

2024-01-23 14:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، بينما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية، بجانب عدد كبير من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

بيد أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم تسبب في جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

الذهب يترقب أدلة خفض الفائدة

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن أسعار الذهب سوف تتقلب حتى تحصل على الأدلة التالية حول الموعد الذي سيتخذ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة.

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. فيما سيجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية.

قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى رؤية مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم بشأن خفض أسعار الفائدة وأن خط الأساس لبدء التخفيضات هو الربع الثالث.

وتوقع المتداولون خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات قبل أسبوعين. التخفيض الأول، الذي كان متوقعًا في البداية في مارس، أصبح الآن متوقعًا في مايو باحتمال 52%، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السـعودية. حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وأضاف ووترر: "إذا استمرت البنوك المركزية في استبعاد فكرة تخفيض أسعار الفائدة في وقت قريب، فإن هذا قد يضغط على أسعار الذهب".

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر مديري المشتريات الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، وأيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، قبل الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يناير.

الذهب عند التسوية أمس

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، أمس الإثنين، وسط تنامي توقعات الحفاظ على السياسة التقييدية لفترة أطول من المتوقع.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.35% أو 7.1 دولار عند 2022.2 دولار للأوقية.

الذهب والدولار الان

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.5% إلى 2032 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.45% إلى 2031 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.23% إلى 102.88 نقطة.

المعادن الاخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.33 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين أيضا 1.1% إلى 902.36 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 944.47 دولارا.