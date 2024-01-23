2024-01-23 14:58:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ صلاح الدين

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، عن صدور توجيهات بتشديد الاجراءات حول مقرات الحشد الشعبي، بعد احباط هجوم انتحاري على احد المقرات في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "تم صدور توجيهات بتشديد الاجراءات حول مقرات الحشد الشعبي عقب احباط محاولة انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً بمهاجمة المقر الرئيسي للحشد في صلاح الدين والذي فجر اليوم قبل مقتله".

واضاف، ان"التشديد الأمني اجراء احترازي يأتي من اجل مواجهة اي طارئ"، لافتاً إلى ان "مهاجمة مقر من خلال انتحاري حدث هو الاول من نوعه منذ اشهر طويلة ويدلل على وجود نشاط لاعادة سيناريو الاحزمة الناسفة من جديد".

واشار الى ان" لجنة تحقيق عليا في الحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية التشكيلات الاستخبارية تتابع ملف الانتحاري من اجل التعرف على هويته خاصة التي لاتزال مجهولة حتى الان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي ومديرية الأمن والانضباط في الهيئة تمكنت من قتل "انتحاري" يرتدي حزاما ناسفا تابع الى تنظيم داعش الإرهابي حاول التعرض لأحد المقرات في محافظة صلاح الدين.

وأشار البيان الى أن القوة المذكورة استطاعت محاصرة الإرهابي وقتله قبل أن يصل الى البوابة الرئيسة لأحد مقرات الحشد الشعبي في صلاح الدين.