لجنة برلمانية تؤكد حسم ملف تعيين حملة الشهادات العليا

2024-01-23 15:14:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية ليلى التميمي، اليوم الثلاثاء، إنهاء ملف تعيين حملة الشهادات العليا وإطلاق استمارة التوظيف منتصف شهر آذار/ مارس المقبل.

وقالت التميمي خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس مجلس الوزراء أوعز بعقد اجتماع اليوم بمشاركة الأطراف المعنية من وزارة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي، وكان هناك حرص على إنهاء ملف تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل".

وأضافت أن "لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية عملت على متابعة هذا الملف من بداياته وصولاً إلى الخطوات النهائية وصدور التوصيات هذا اليوم".

وبينت أن "التوصيات كانت بتواقيت ملزمة لجميع الأطراف المعنية والحاضرة في هذا الاجتماع، وجميع الجهات كانت متعاونة جداً من أجل حسم هذا الملف المهم والجوهري".

وأوضحت التميمي أن "التوصيات تتضمن إطلاق الاستمارة الإلكترونية في يوم 15 آذار/ مارس 2024، وأيضاً بعد ظهور نتائج التعيينات ستكون هناك مهلة لـ90 يوماً لتلقي الاعتراضات".

وأكدت أن "مسألة التوزيع كانت الشغل الشاغل لهذه الشريحة وسيتم حسم هذا الأمر عبر مجلس الخدمة الاتحادي الذي سيحتاج إلى 30 يوماً لإنهاء التوزيعات، بالإضافة إلى مدة 15 يوماً تُمنح لوزارة المالية من أجل تأمين الكلف والتخصيصات المالية".

وبحسب التميمي فإن "وزيرة المالية أكدت وجود التخصيص والكلف المالية كاملة، وبالتالي أعلن من هذا المكان إنهاء ملف تعيين حملة الشهادات العليا".

ويعاني أكثر من 30 ألفاً من حملة الشهادات العليا من عدم تعيينهم وتأخر إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهم بعد تعيين وجبة أولى منهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، فيما تعطلت الوجبة الثانية، وعلى إثر ذلك نظم حملة الشهادات العليا ممن لم يتسلموا الأرقام السرية "كودات تعيين" ومن كان في "كودات" تعيينهم أخطاء، تظاهرة للمطالبة بإعادة فتح التقديم على الاستمارة الإلكترونية لتعيينهم وحل هذا الملف بشكل نهائي.