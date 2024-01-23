2024-01-23 15:19:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

هيئتا النزاهة العراقية والأردنية تبرمان مذكرة تفاهم في مجال

الوقاية من الفساد ومكافحته



القاضي (حيدر حنون) يدعو دول العالم للتكاتف والتعاون وتضافر جهودها؛ من أجل تحجيم خطر الفساد



حنون: الفساد أصبح ظاهرة عابرة للحدود وينبغي مواكبة الأساليب الحديثة لمكافحته



مكافحة الفساد ينبغي أن تكون عبر منظومةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ تشترك فيها جميع الفعاليَّات الرسميَّة والمُجتمعيَّة



رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة: العراق العمق الاستراتيجي للمملكة والقيادة الأردنية تدعم الحكومة العراقية على جميع الصعد