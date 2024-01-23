وزير الصحة يوجه بالاسراع في إنجاز المشاريع وزيادة ساعات العمل

2024-01-23 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، الاسراع بإنجاز المشاريع وزيادة ساعات العمل.

وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "الحسناوي اجرى زيارة تفقدية الى مستشفى ابن سينا التعليمي شملت العيادة الاستشارية و الضمان الصحي وبعض الاقسام لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة وكذلك شملت مركز الاشعة التداخلية الذي تم افتتاحه بعد اعادة تأهيله والذي يعتبر من المراكز المهمة جدا في تقديم الخدمات العلاجية".

وأضاف أن "وزير الصحة اطلع على نسبة تقدم المرحلة الأولى من الاعمار والتي تشمل (الاستشارية - الردهات وقسم الطوارئ )"، موجها "بالاسراع في انجاز المشاريع و زيادة ساعات العمل لتقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين".