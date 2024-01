الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ۲٠۲٤

2024-01-23 15:31:38 - المصدر: جوائز ستيفي

غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ترعى الاحتفاء بالمبتكرين من ١٨دولة

فيرجينيا: تم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد ١٨ دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة هذه الجوائز. القائمة الكاملة للفائزين متاحة على موقعنا.

قامت جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ۲٠۲٤ بتكريم مؤسسات في ١٣ بلد شملت الجزائر، البحرين، مصر، إيران، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا والإمارات العربية المتحدة.

هذاالعام، تم تقديم أكثر من ألف ترشيح للتحكيم من قبل أكثر من ١٥٠ خبير مختص والذين قاموا بتحديد متوسط ​​تقييمات الفائزين بجوائز ستيفي باللغتين العربية والإنجليزية في أكثر من ١٥٠ فئة.

من بين الفائزين الذين حصلوا على أكثر من جائزة بجوائز ستيفي: مجلس أبوظبي الرياضي؛ Acceligize ، الإمارات العربية المتحدة؛ AXS - مجموعة تيكوم، الإمارات العربية المتحدة؛ Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş.، تركيا؛ Big Data Minds MENA ،الأردن؛ DHL Express، من عدة دول ؛ بلدية منطقة الظفرة، الإمارات العربية المتحدة؛ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإمارات العربية المتحدة؛ Glimpse ، الإمارات العربية المتحدة؛ INFLOW Network ،الولايات المتحدة الأمريكية ؛ كفالة، المملكة العربية السعودية؛ Megamind IT Solutions ، المملكة العربية السعودية؛ Miral Destinations ، الإمارات العربية المتحدة؛ Now Health International ، الإمارات العربية المتحدة؛ مجموعة Ooredoo، من عدة دول ؛ بترومين إكسبرس، المملكة العربية السعودية؛ Qatar Vision Production Company ؛ QNB Finansbank ، تركيا؛ شركة سيراميك رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ شرطة رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المملكة العربية السعودية؛ أرامكو السعودية ؛ SOCAR تركيا؛ شركة الاتصالات السعودية ؛ The Captain Agency ، تركيا؛ وزارة العدل، الإمارات العربية المتحدة؛ The Others Brand Experience Agency ، تركيا؛ Vaki Bank ، تركيا؛ Visiontech Systems International LLC ، الإمارات العربية المتحدة و ZIGMA8 | 360º CREATIVE COMMUNICATIONS ، إيران و غيرهم.

سيتم الاحتفاء بالفائزين بتاريخ ٢ مارس خلال حفل سيقام في منتجع موفنبيك جزيرة المرجان في الإمارات العربية المتحدة. التذاكر متوفرة اليوم على موقع الجائزة.

وعلقت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي قائلة: "يسعدنا الاعتراف بإنجازات وجودة الترشيحات الاستثنائية لعام ٢٠٢٤ لهذه المجموعة المتنوعة من مؤسسات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تزامنت مع نمو البرنامج مما يعكس الكم الهائل من الابتكارات في هذه المنطقة. نتطلع إلى الاحتفاء بهم بتاريخ ٢ مارس في حفل توزيع الجوائز والذي سيقام في منتجع موفنبيك جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة ".

