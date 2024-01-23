اليوم .. نفط البصرة يلاقي نفط الوسط في أبرز مواجهات دوري الصالات

2024-01-23 15:46:01 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي متصدر دوري الصالات الممتاز فريق نفط البصرة اليوم الثلاثاء نظيره نفط الوسط ثالث الترتيب، في حين يلعب الوصيف الشرطة أمام الدفاع الجوي السابع ضمن منافسات الدور (13).وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" فريق نفط البصرة حامل اللقب سيكون اليوم مطالباً بالفوز إذا ما أراد مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه والحفاظ على الصدارة،على الرغم من صعوبة المهمة كونه سيلاقي نفط الوسط بطل النسخة ما قبل الماضية،في المقابل يطمح (عندليب الفرات) إلى استعادة ألقه واسترداد مكانته في قمة الترتيب".وأضاف أن"المباراة الثانية التي لا تقل أهمية عن سابقتها يسعى فيها الوصيف فريق الشرطة إلى تحقيق الفوز على منافسه الدفاع الجوي وانتظار ما تسفر عنه نتيجة لقاء المتصدر ونفط الوسط آملاً بانتزاع الصدارة، في المقابل لن تكون مهمة الدفاع الجوي سهلة، لكنه يتطلع لأن يكون نداً قوياً للقيثارة ويحدث المفاجأة".وأوضح أن " اللقاء الثالث الذي يجمع الموارد المائية وأمانة بغداد ستكون فيها الطموحات متساوية لخطف النقاط الكاملة من أجل فك الشراكة بينهما، لاسيما أن الأول يحتل المركز الرابع والثاني في المركز الخامس ولكل منهما (23) نقطة".وختم أن " بقية مواجهات اليوم يلتقي مصافي الوسط مع القوة الجوية في قاعة الشباب، ويلعب الشرقية أمام نظيره غاز الجنوب في قاعة الشهيد ميثم، ويلاقي بلدية البصرة فريق الحشد الشعبي في قاعة نفط البصرة، وتسبقها في الملعب ذاته مباراة الشباب البصري وآليات الشرطة، وسيكون فريق نينوى في الانتظار هذه الجولة".