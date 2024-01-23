السوداني يوجه باستكمال إجراءات إطلاق الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا

2024-01-23 15:46:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

برعاية دولة رئيس الوزراء وحضور نائب مدير مكتبه الدكتور علي رزوقي ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النائب ليلى التميمي ونائب رئيس اللجنة السيد محمد البلداوي ومعالي وزير المالية السيدة طيف سامي , حضر رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الاستاذ محمود محمد التميمي اجتماعا في مكتب رئيس مجلس الوزراء بناءً على توجيه دولته .

حيث وجه دولته بضرورة دعم شريحة الاوائل وحملة الشهادات العليا من خلال تحديد سير اجراء واضح في استكمال اجراءات اطلاق باقي الدرجات الوظيفية المستحدثة لهم في قانون الموازنة مع وضع جدول زمني لإنجاز هذا الملف الهام لشريحة واسعة من ابنائنا

وقد انتهى الاجتماع بمخرجات واعداد توصيات بهذا الشأن وتم التوقيع عليها وعرضها امام انظار دولة الرئيس كي يتم الشروع بتنفيذها بشكل مباشر في ضوء مصادقة دولة الرئيس .

يتبع ...