2024-01-23 15:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف القيادي في الإطار التنسيقي النائب عامر الفايز، يوم الثلاثاء، أن قادة الإطار تباحثوا في الانتهاكات الإيرانية والتركية والأمريكية للسيادة العراقية، و"استفزازات" فصائل المقاومة لقوات التحالف الدولي، فيما أكدوا انتفاء الحاجة لبقاء هذه القوات.

وقال الفايزلوكالة شفق نيوز، إن "قيادة الإطار التنسيقي ناقشوا خلال اجتماعهم مساء أمس الاثنين، عدداً من المواضيع المهمة، كما تم تطرق إلى موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب واختيار المحافظين".

وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا أيضاً الانتهاك المتكرر للسيادة العراقية من خلال القصف الإيراني والتركي والأمريكي على الأراضي العراقية، وآخرها القصف الإيراني على أربيل".

وبين أن "الاجتماع ناقش نشاط فصائل المقاومة وما يتسبب به من استفزاز قوات التحالف الدولي والحلول الواجبة اتخاذها، خصوصاً وأن العراق أصبح غير محتاج إلى قوات التحالف ولا للمستشارين لأن الوضع الأمني مستقر".

ويوم أمس الاثنين، أبلغ مصدر سياسي مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "قادة الإطار التنسيقي سيناقش في اجتماع مساء اليوم (أمس الاثنين) ملف المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي بدلاً عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي".

وأضاف المصدر؛ أن "المجتمعين سيناقشون ملف المحافظين وتغييرهم بآخرين أو الإبقاء على عدد منهم للاستمرار بمهامهم في ظل مجالس المحافظات المنتخبة مؤخراً".