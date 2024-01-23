2024-01-23 16:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على (23) مبتزاً ساوموا ضحاياهم على مبالغ مالية وأمور غير أخلاقية في 9 محافظات.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على شكاوى مؤكدة تلقاها جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الرسمية، تمكنت مفارز الجهاز في (9) محافظات وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (23) مبتزاً ساوموا ضحاياهم على مبالغ مالية وأمور غير اخلاقية مقابل عدم نشر صور لهم".وأضاف البيان، أنه "في البصرة أحبطت مفارز الجهاز عملية ابتزاز من قبل فتاة ساومت ضحيتها مقابل الحصول على (5) آلاف دولار، حيث ألقي القبض عليها بالجرم المشهود بعد نصب كمين لها خلال استلامها المبلغ المذكور، كما تم القبض على شخص ساوم والد فتاة على مبلغ (10) آلاف دولار مقابل عدم نشر مقطع فيديو مصور لابنته".وأشار، إلى أن "مفارز الجهاز في محافظات (الأنبار، وبابل، وميسان، وكركوك، وكربلاء المقدسة، والبصرة، والمثنى، ونينوى والنجف الأشرف) تمكنت من القبض على (21) مبتزاً، ليتم إحالة المتهمين جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".