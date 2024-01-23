2024-01-23 16:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشؤون الالغام في ادارة منطقة كرميان المستقلة باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مقتل مراهق بانفجار لغم ارضي في قرية "علي مير" التابعة لناحية "قورةتوو".

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مراهقا من سكنة قرية "علي مير" قتل بانفجار لغم أرضي، لافتا إلى أن المراهق كان برفقة والده الذي يعمل راعيا للاغنام عندما كان يعبث بلغم ارضي قديم مما أسفر عن انفجاره.

واشار البيان الى ان الانفجار ادى لمقتل المراهق ، فضلا عن نفوق 20 رأس من الأغنام.

وطالب البيان المواطنين بعدم العبث بالالغام والمخلفات الحربية أثناء العثور عليها والابتعاد عنها، مناشدا اياهم الاتصال بالخط الساخن المجاني (182) الخاص بالمديرية في حال العثور على الالغام.