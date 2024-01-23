2024-01-23 16:52:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، عن إلقاء القبض على 21 مبتزاً إلكترونياً في تسع محافظات.

وذكر بيان لاعلام الجهاز تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبناءً على شكاوى مؤكدة تلقاها جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الرسمية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في (9) محافظات وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (21) مبتزاً ساوموا ضحاياهم على مبالغ مالية وأمور غير اخلاقية مقابل عدم نشر صور لهم".

وأشار الى انه "وفي محافظة البصرة أحبطت مفارز الجهاز عملية إبتزاز من قبل فتاة ساومت ضحيتها مقابل الحصول على (5) آلاف دولار، حيث ألقي القبض عليها بالجرم المشهود بعد نصب كمين لها خلال استلامها المبلغ المذكور".

وأضاف البيان "كما تم القبض على شخص ساوم والد فتاة على مبلغ (10) آلاف دولار مقابل عدم نشر مقطع فيديو مصور لإبنته".

وتابع "كما تمكنت مفارز الجهاز في محافظات (الأنبار، وبابل، وميسان، وكركوك، وكربلاء المقدسة، والبصرة، والمثنى، ونينوى والنجف الأشرف) من القبض على (21) مبتزاً، ليتم إحالة المتهمين جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".