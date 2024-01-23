بعد ربع قرن على رحيله.. تكريم فنان كوردي بمهرجان موسيقي في أربيل

2024-01-23 17:14:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إقامة مهرجان فني لاستذكار اعمال الفنان الراحل شيفان بيرور من قبل إحدى الفرق الموسيقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرقة محمد ماملي الفنية أقامت في مدينة أربيل مهرجانا موسيقياً استذكارا وتكريما للفنان الكوردي الراحل شيفان بيرور، وذلك بعد مرور 25 عاما على رحيله.

وأضاف، أن المهرجان تضمن أداء مجموعة من أغاني الفنان الراحل وعددا من القطع الموسيقية.