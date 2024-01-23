العراق وإيطاليا يوقعان اتفاقات أمنية مشتركة

2024-01-23 17:58:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024) عن توقيع اتفاقات أمنية مشتركة مع إيطاليا لتبادل المعلومات والتمكين والتطوير.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته "بغداد اليوم"، ان "الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، استقبل اليوم الثلاثاء، وفداً عسكرياً إيطالياً برئاسة رئيس اركان مهمة الناتو في العراق العميد نيكولا بيازينتي، وأكد الحرص على الاستفادة من الجهود المختلفة لحلف الناتو في العراق لرفع وتيرة القدرات القتالية للأجهزة الأمنية العراقية واستمرار الجهود في التطوير والتأهيل والتمكين".

واشاد المحمداوي "بالدور الذي قدمته بعثة الناتو والتعاون الوثيق خلال الحرب على داعش وتطهير التراب الوطني بتضحيات قواتنا الأمنية".

كما أكد، ان "العراق يتجه الى بناء تفاهمات مشتركة مع الدول المحبة للسلام والاستقرار وتأسيس اتفاقات مع قسم من دول التحالف الدولي لغرض استمرار التعاون والتنسيق بما يطور أداء القوات الأمنية ويكسبها المزيد من الخبرات".

من جانبهم أكد أعضاء الوفد استعداد حلف الناتو لتقديم الدعم والإسناد بما يتلاءم مع مهام ومسؤوليات البعثة، وبما ينطبق مع رؤية الحكومة العراقية ويحقق سيادة واستقلال القرار العراقي".