نائب قائد العمليات المشتركة: قواتنا الأمنية قادرة على حماية البلاد

2024-01-23 18:00:05 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، لوفد عسكري إيطالي، أن القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية البلاد.وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي استقبل، اليوم الثلاثاء، وفداً عسكرياً إيطالياً برئاسة رئيس أركان مهمة الناتو في العراق العميد نيكولا بيازينتي".وأكد الفريق المحمداوي بحسب البيان الحرص على الاستفادة من الجهود المختلفة لحلف الناتو في العراق لرفع وتيرة القدرات القتالية للأجهزة الأمنية العراقية واستمرار الجهود في التطوير والتأهيل والتمكين.وأشاد بالدور الذي قدمته بعثة الناتو والتعاون الوثيق خلال الحرب على داعش وتطهير التراب الوطني بتضحيات قواتنا الأمنية البطلة، مشيراً إلى أنها قادرة على حماية البلاد بمواجهة التحديات.ولفت إلى أن "العراق يتجه الى بناء تفاهمات مشتركة مع الدول المحبة للسلام والاستقرار وتأسيس اتفاقات مع قسم من دول التحالف الدولي لغرض استمرار التعاون والتنسيق بما يطور أداء القوات الأمنية ويكسبها المزيد من الخبرات".من جانبهم أكد أعضاء الوفد استعداد حلف الناتو لتقديم الدعم والإسناد بما يتلاءم مع مهام ومسؤوليات البعثة، وبما ينطبق مع رؤية الحكومة العراقية ويحقق سيادة واستقلال القرار العراقي، وفقا لنص البيان.