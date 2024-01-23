2024-01-23 18:31:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول حكومي، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، بان الزراعة الديمية في ديالى دخلت مرحلة الخطر بسبب قلة الأمطار، مشيرا الى ان أسبوعين امامها قبل ان تموت في حال لم تسقط الأمطار.

وقال مدير ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العظيم هي اكبر مدن ديالى في الزراعة الديمية وتصل الى 20 الف دونم لكنها الان في وضع يرثى له خاصة مع قلة الامطار ما يعني بان جهود زراعة هذه الاراضي بما تتضمنه من محاصيل دخل مرحلة الخطر".

واضاف، ان "الزراعة الديمية بانتظار زخة انعاش وبخلافه ربما تهلك المحاصيل في غضون 14 يوما من الان"، لافتا الى انه "رغم ايجابية تقارير الانواء عن موسم مطري لكن في الحقيقة هناك شحة وقلة في هطول الامطار خاصة في المقاطعات التي تشتهر بالزراعة الديمية".

واشار الى ان "خزين بحيرة سد العظيم وهي ثاني اهم بحيرات ديالى في وضع صعب ومعقد بعد انخفاض خزينه الى ما دون 120 مليون م3 اي انه اقترب من الخزين الميت عن 100 مليون م3".

والزراعة الديمية هي المساحات التي تزرع وتعتمد في سقيها على الأمطار، وتقدر المساحات الديمية في الخطة الزراعية الشتوية هذا الموسم بأكثر من مليوني دونم من اصل اكثر من 8 ملايين دونم تمت زراعتها، بحسب وزارة الزراعة.



