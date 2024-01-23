صلاح الدين.. ضبط 500 كرتون معبأة بمشروبات كحولية

2024-01-23 18:58:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واعأعلن مدير قسم الجريمة المنظمة في سامراء العقيد جمال الشذر، اليوم الثلاثاء، عن القبض على سائق عجلة تحمل 500 كرتون من المشروبات الكحولية في قضاء سامراء.وقال الشذر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد ورود معلومة من مصادرنا عن وجود مشروبات كحولية مهربة بعجلة حمل نوع مرسيدس، تم تفتيشها واتضح أنها في الظاهر كانت تحمل فاكهة لكن تم تبطينها بمشروبات كحولية بما يقارب 500 كارتون".وأضاف الشذر، أنه "تم نصب كمين محكم في إحدى السيطرات وانتظار العجلة، حيث تم تفتيشها والعثور على المشروبات الكحولية وإلقاء القبض على سائق العجلة طبقاً لأحكام المادة 28 مواد كحولية، لينال جزاءه العادل".