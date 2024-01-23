رئيس مجلس النواب الليبي يبدي رغبته بزيارة بغداد

2024-01-23 19:02:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أبدى رغبته بزيارة بغداد.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "التقى القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهوريَّة العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء المُوافr 2024/01/23، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في مبنى المجلس".وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقيَّة - الليبيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما استعرض الجانبان مُجمَل الأوضاع، والتحدِّيات التي تواجه المنطقة".وأكّد الصحاف- بحسب البيان- على "أهمية العمل والتنسيق بين برلمان البلدين وتعزيز العلاقات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين واستمرار الدعم، وتعزيز التعاون في المجالات كافة".