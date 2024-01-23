أسعار الذهب تترقب تحركات الفائدة الأمريكية

2024-01-23 19:18:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، مساء يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لاستيضاح الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2021.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1433 بتوقيت غرينتش.

كما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2023.20 دولار.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها غدا الأربعاء، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها يوم الخميس، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الأميركي اجتماعه القادم يومي 30 و31 يناير.

وقال مسؤولون بالمركزي الأميركي الأسبوع الماضي إن البنك بحاجة إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بخفض أسعار الفائدة.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.31 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 865.63 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 934.50 دولار.