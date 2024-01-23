روماسنكي منبهرة بحسابات العراقيين المصرفية: ارتفعت 31% خلال عام

2024-01-23 19:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدت السفيرة الامريكية لدى بغداد إلينا رومانسكي، يوم الثلاثاء، انبهارها من ارتفاع حسابات العراقيين المصرفية.

وقالت في تغريدة لها على موقع X، إن بيانات البنك المركزي العراقي تشير إلى أن إجمالي الودائع المحتفظ بها لدى البنوك التجارية العراقية ارتفع بنسبة حوالي 37% خلال السنتين الماضيتين.

وأضافت، أنه منذ عام 2021 إلى عام 2022، ارتفع إجمالي عدد من لديهم حساب مصرفي في البنوك المحلية بنسبة 31%، مؤكدة أنه "تقدم مبهر".

وتابعت "من خلال العمل مع العراق على الإصلاحات، نساهم في بناء الثقة في القطاع المصرفي"، معتبرة أن "الخدمات المصرفية الحديثة تمكن من تعزيز قدراً اكبر من الاستثمار الأجنبي وحماية الأموال من الجرائم المالية والسرقة والخسارة".