هيئة الاتصالات تدعو الإعلام الأجنبي لنقل الصورة الحقيقية عن العراق

2024-01-23 19:34:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأحصت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، أعداد مكاتب الإعلام الاجنبي في بغداد، فيما دعتها الى نقل الصورة الحقيقية عن العراق، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم كافة أنواع التسهيلات.وقال رئيس الهيئة علي المؤيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك 40 مكتبا إعلاميا اجنبيا في بغداد مرخصا من قبل الهيئة"، داعيا "الإعلام الغربي والعالمي الى الحضور لبغداد بهدف نقل الصورة الحقيقية عن العاصمة والعراق وعن التطورات على مستوى مؤسسات الدولة وعلى التطور الخدمي والاستثماري والاقتصادي".وأضاف، أن "ذلك يشجعنا في تعشيق عمل الدولة ضمن مبادراتها الخدمية والعمرانية وإعادة الثقة بين المجتمع والحكومة"، لافتا الى أن "وجود الإعلام الأجنبي بإمكانه تغيير الصورة النمطية المشوشة عن العراق ويعطي صورة مشرقة عن ثقافة العراق وتاريخه ويوفر فرصا اقتصادية واستثمارية".وشدد على "ضرورة ان يدعم الاتحاد الأوروبي، الديمقراطية الفتية في العراق"، مؤكدا "الحاجة لدعم هذه التجربة في الشرق الأوسط".وذكر أن "الهيئة جاهزة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة من الناحية الأمنية والتراخيص والتسهيلات، وهذا هو منهج الحكومة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتشجيع الإعلام الأجنبي على التواجد ونقل صورة الوضع الحقيقي في العراق".