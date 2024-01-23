الإعلام الرقمي: التطور في استخدام الدفع الإلكتروني بالعراق يسير بخطى حثيثة

2024-01-23 20:14:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الثلاثاء، أن التحول الشامل نحو الدفع الالكتروني والتطور في استخدامه بالعراق يسير بخطى حثيثة.وذكر بيان لمركز الإعلام الرقمي، تلقته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، أن "التطور الحاصل في العراق في مجال استخدام الدفع الإلكتروني، بالتعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وفي تراتبية مطّردة".وبين المركز أن "هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية الممثلة بمجلس النواب، الاهتمام بالتشريعات الرقمية حمايةً للمواطنين، من أي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين".وجدد مركز الإعلام الرقمي، "تأكيده على الإسراع بإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للحاجة الضرورية له في هذا الوقت بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال، مع مراعاة أهمية عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره أحد الضمانات الدستورية".وتابع، أن "العراق تأخر كثيرًا في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين من الجرائم، التي ترتكب في العالم الافتراضي"، مشدداً على "ضرورة أن تتضمن نصوص القانون رؤية جديدة وعصرية للتصدي لجرائم تقنية المعلومات".