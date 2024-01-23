ست انتصارات وتعادل واحد في دوري محترفي الصالات العراقي

2024-01-23 20:28:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة 13 لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وتمخضت نتائج المباريات عن فوز نادي الحشد الشعبي على نادي بلدية البصرة بنتيجة 2-0 ، وفوز فريق القوة الجوية على فريق مصافي الوسط بنتيجة 8 - 6 .

كما فاز فريق نفط البصرة على فريق نفط الوسط بنتيجة 4 - 3، وتغلب فريق الشرطة على فريق الدفاع الجوي بنتيجة 5-2.

وأيضاً فاز فريق الشباب البصري على فريق اليات الشرطة بنتيجة 3-2، فيما تعادل فريق امانة بغداد مع فريق الموارد المائية بنتيجة 2-2.

وكذلك فاز فريق الشرقية على فريق غاز الجنوب بنتيجة 1-0 .