نقابة المهندسين الزراعيين توصي بتسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي في العراق

2024-01-23 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت نقابة المهندسين الزراعيين، اليوم الثلاثاء، مميزات الاستثمار الزراعي، وفيما أوصت بتسهيل إجراءاته، أكدت أن فتح الباب أمامه يدعم الاستقرار وينعش جميع القطاعات.وقال نقيب المهندسين الزراعيين صادق جعفر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "كانت هنالك في السابق بيروقراطية في تنفيذ مشاريع الاستثمار الزراعي الذي يعمل على دعم كل الإمكانيات المتاحة سواء الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية ويعمل على تحقيق السلم الأهلي".وأضاف، "متى ما توفرت بيئة مناسبة ومشجعة للمستثمر وفتح الباب أمامه في تنفيذ مشاريع كبيرة، فإن ذلك سيعمل على إعادة الاستقرار وتدعيم البنى التحتية وتشجيع التوطين وفتح آفاق تربوية وثقافية تنعش جميع القطاعات"، مشيرا، إلى أن "القطاع الزراعي يمس السلم الأهلي المجتمعي والأمن الغذائي والاقتصاد".وشدد على ضرورة "أن يكون الاستثمار الزراعي واعدا مع تبسيط الإجراءات التنفيذية"، لافتا إلى أن "هناك طلبات كثيرة دولية تسعى للاستثمار الزراعي في العراق، حيث تقدمت الكثير من الشركات الأجنبية والمحلية بطلبات للاستثمار الزراعي والتي توفر فرص عمل كثيرة".وأكد على "أهمية أن تكون هناك رؤية استثمارية زراعية تختلف عما سبق"، مشيرا، إلى أنه "في حال عدم توفر فرصة للمهندس الزراعي لإيجاد فرصة تعيين بالمجال الحكومي، فإن الاستثمار سيوفر له أرضية للعمل داخل القطاع الزراعي".وبين، أنه "كلما كانت هناك رؤية استثمارية كبيرة في العراق، فإن ذلك سيخفف الضغط على القطاع النفطي وينوع الاقتصاد العراقي".