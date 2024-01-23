مزاح ينتهي بكارثة.. مقتل شاب على يد صديقه في واسط

2024-01-23 20:56:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في واسط، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب على يد صديقه جنوبي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مزاحاً بين أصدقاء في ناحية الاحرار جنوبي مدينة الكوت مركز المحافظة انتهى بمقتل شاب وهو طالب في جامعة واسط على يد صديقه برصاصة مسدس بالخطأ".

وبين المصدر، ان "قوة امنية نقلت جثة المجنى عليه للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما اوقفت الجاني على ذمة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ".

من جانب اخر،" أدى حادث سير مروع على طريق (غراف_ ناصرية) شمالي ذي قار ناتج عن تصادم عجلتين اثنين، لمصرع شخص على الفور وإصابة اخر بجروح طفيفة .