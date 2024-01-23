2024-01-23 20:58:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل وافق مجلس الوزراء الاتحادي، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على 15 قرار لدفع العوائل الساكنة في مخيمات النازحين بإقليم كوردستان على العودة إلى مناطقها الأصلية أو أي منطقة أخرى يختارها النازحون، تضمنت منح كل عائلة عائدة 4 ملايين دينار، فضلاً عن تشغيل وتوظيف العاطلين العائدين وبناء دور واطئة الكلفة للعائدين وإطلاق التعويضات للدور المهدمة، كما كلّف بإكمال عمليات التدقيق الأمني لمدة أقصاها شهر واحد فقط، تمهيداً لإكمال إجراءات العودة الطوعية وغلق ملف النازحين في 30 تموز، بدلًا من حزيران 2024، إلى جانب إرسال توصية إلى مجلس القضاء الأعلى للتنسيق مع المحاكم والجهات القضائية في إقليم كوردستان، لغرض تزويدهم ببيانات النازحين الساكنين في مخيمات الإقليم من الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية لغرض بيان الرأي القانوني بشأنهم