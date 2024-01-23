الشمري: القضاء يستند لقيم النزاهة وحفظ الاستقرار

2024-01-23 21:04:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024) استناد منظومة القضاء العراقي على قيم النزاهة وحفظ الاستقرار.

وقال الشمري في تغريدة بمنصة (إكس)، بمناسبة يوم القضاء العراقي "أجمل معاني التبريك لقادة القانون والركن الحصين والوتد الشامخ قضاءنا الحصيف في يوم القضاء العراقي".

وأضاف "‏عمل القضاء العراقي في بناء منظومته التي تستند إلى قيم العدالة والنزاهة وبناء الدولة وحفظ الاستقرار وحماية السلم الأهلي".

وهنأ الشمري القضاء بيومه العراقي "على أمل النجاح الدائم".