شرطة بغداد تعلن عن إحصائية رسمية لحالات التعنيف الأسري
2024-01-23 21:18:01 - المصدر: واع
بغداد – واع – آمنة السلامي
أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية رسمية بعدد حالات التعنيف الأسري للعام الماضي.
وقال مدير شرطة بغداد اللواء عدنان السلامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة حالات العنف ضد النساء بلغت 52 بالمئة، فيما بلغت حالات العنف ضد الرجال 14 بالمئة".
وأشار إلى، أن "حالات العنف ضد الأطفال بلغت 5 بالمئة، أما بقية أنوع العنف فهي متفاوتة".
أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية رسمية بعدد حالات التعنيف الأسري للعام الماضي.
وقال مدير شرطة بغداد اللواء عدنان السلامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة حالات العنف ضد النساء بلغت 52 بالمئة، فيما بلغت حالات العنف ضد الرجال 14 بالمئة".
وأشار إلى، أن "حالات العنف ضد الأطفال بلغت 5 بالمئة، أما بقية أنوع العنف فهي متفاوتة".