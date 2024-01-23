شرطة بغداد تعلن عن إحصائية رسمية لحالات التعنيف الأسري

2024-01-23 21:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية رسمية بعدد حالات التعنيف الأسري للعام الماضي.وقال مدير شرطة بغداد اللواء عدنان السلامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة حالات العنف ضد النساء بلغت 52 بالمئة، فيما بلغت حالات العنف ضد الرجال 14 بالمئة".وأشار إلى، أن "حالات العنف ضد الأطفال بلغت 5 بالمئة، أما بقية أنوع العنف فهي متفاوتة".