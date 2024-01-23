المحمداوي: القوات الأمنية تمتلك كامل الجاهزية للدفاع عن البلاد

2024-01-23 21:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية باتت تمتلك كامل الجاهزية والاستعداد للدفاع عن البلاد.وقال بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي استقبل توماس غافوس مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشؤون العمليات والفريق خوسيه اغويرو قائد بعثة الناتو في العراق والوفد المرافق".وأكد المحمداوي بحسب البيان، أن "القوات الأمنية باتت تمتلك كامل الجاهزية والاستعداد للدفاع عن البلاد"، مبينا ان "المرحلة المقبلة ستشهد إبرام اتفاقات للتعاون المشترك".وتابع البيان أن" مساعد الأمين العام لحلف الناتو لشؤون العمليات أكد استعداد الناتو تقديم الدعم والإسناد وجوانب التدريب المختلفة وبما يتوافق مع مهام ومسؤوليات بعثة الناتو وبما ينسجم ورؤية الحكومة العراقية والمستوى الكبير الذي بلغته مختلف القوات الأمنيه العراقية وتنامي قدراتها وخبراتها وإمكاناتها لمواجهة التحديات".