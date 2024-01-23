ليلة مواجهة فيتنام.. كاساس يحث اللاعبين على التركيز وغض النظر عن الصدارة

2024-01-23 21:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم المنتخب الوطني العراقي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء تحضيراً للقاء منتخب فيتنام غداً الأربعاء في الساعة الثانية والنصف في مواجهةٍ يحتضنها ملعب حمد بن جاسم في الدوحة والخاص بنادي السد، وذلك ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا 2023.

واحتضنت تدريبات اليوم، مراكز التدريب الخاصة بنادي الغرافة، وحضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، والنائبان الأول والثاني علي جبار ويونس محمود، والأعضاء يحيى زغير ومحمد ناصر، والأمين العام محمد فرحان.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين الـ25 الذين بدوا في أتم الجاهزية، وفق بيان صدر عن اتحاد الكرة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وذلك لمواجهة فيتنام غداً.

وقبل انطلاق التدريبات، وبحسب البيان، كانت هناك محاضرةٌ قصيرةٌ لمدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس مع اللاعبين، أكد من خلالها على ضرورة التركيز في المباراة، وبغض النظر عن تصدر المجموعة وضمان التأهل، لكن الحفاظ على الروح المعنوية سيكون الأهم بالنسبة لنا، والمضي قدماً في هذه البطولة، والتعامل مع كل مباراةٍ بشكلٍ منفصلٍ.

من جهةٍ أخرى، لا يزال موقف المنتخبات المتأهلة بالمركز الثالث في بقية المجموعات غير محسومٍ، وبانتظار ما ستسفر عنه مباريات يوم غد وبعده لتتضح معالم المتأهلين وتحديد المنافس المباشر للمنتخب الوطني في دور الـ16 والذي سينحصر ما بين أصحاب المركز الثالث للمجموعات الثانية والخامسة أو السادسة .

يذكر أن جولة الدور ثمن النهائي سيخوضها المنتخب الوطني العراقي في 29 من الشهر الحالي، ويحتضن المواجهة ستاد خليفة الدولي في الساعة الثانية والنصف ظهراً .