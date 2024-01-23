البولاني: الحكومة عازمة على تقديم تسهيلات إدارية ومالية دعما للاستثمار الزراعي

2024-01-23 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في وزارة الزراعة، إياد البولاني، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي ركز على ضرورة تطوير القطاع الزراعي في البلاد، فيما أكد أن الوزارة أعدت خطة شاملة تضمنت 200 فرصة استثمارية.وقال البولاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واعد و ركز على ضرورة تطوير القطاع الزراعي في البلاد"، مبينا، أن "الاستثمار الزراعي بحاجة إلى تشريع خاص نتيجة لمتغيرات القطاع الزراعي".وأضاف، أن "الحكومة عازمة على تقديم تسهيلات إدارية ومالية للفرص الاستثمارية الزراعية"، موضحا، أن "وزارة الزراعة أعدت خطة استثمارية شاملة تضمنت أكثر من 200 فرصة استثمارية".ولفت، إلى أن "مديرية الاستثمارات تحتاج إلى صلاحيات أوسع لإنجاح عملها".