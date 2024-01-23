مديرية حماية الأسرة تعلن إحصائية رسمية بحالات التعنيف
2024-01-23 22:02:01 - المصدر: واع
بغداد – واع – آمنة السلامي
أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية رسمية بعدد حالات التعنيف الأسري للعام الماضي.
وقال مدير عام المديرية اللواء عدنان السلامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة حالات العنف ضد النساء بلغت 52 بالمئة، فيما بلغت حالات العنف ضد الرجال 14 بالمئة".
وأشار إلى، أن "حالات العنف ضد الأطفال بلغت 5 بالمئة، أما بقية أنوع العنف فهي متفاوتة".
أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية رسمية بعدد حالات التعنيف الأسري للعام الماضي.
وقال مدير عام المديرية اللواء عدنان السلامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة حالات العنف ضد النساء بلغت 52 بالمئة، فيما بلغت حالات العنف ضد الرجال 14 بالمئة".
وأشار إلى، أن "حالات العنف ضد الأطفال بلغت 5 بالمئة، أما بقية أنوع العنف فهي متفاوتة".