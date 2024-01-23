صفقة تاريخية للقوة الجوية

2024-01-23 22:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد



أعلن نادي القوة الجوية، مساء اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، تعاقده رسميا مع المحترف الأرجنتيني هوجو سيلفا، قادما من نادي رويال باري البوليفي، لتمثيله بدوري نجوم العراق بالموسم الجاري.

ويعد سيلفا أول محترف أرجنتيني يلعب بالدوري العراقي منذ انطلاقته، لينضم إلى عدة أسماء لاتينية بارزة من البرازيل وكولومبيا وبوليفيا مع الأندية العراقية في هذا الموسم.

كما يعد سيلفا المحترف اللاتيني الثاني بصفوف الصقور، حيث تم التعاقد معهما في فترة الميركاتو الشتوي بعد المدافع الدولي البوليفي بابلو بيدرازا (28 عاما) قادما من بطل دوري بلاده، ذي سترونجيست.

يذكر أن القوة الجوية متصدر ترتيب دوري نجوم العراق يواصل تحضيراته للجولة 13 بتجمع داخلي بالعاصمة بغداد تتخلله مباراة ودية تغلب فيها بالأمس على الحشد الرياضي (1-0) وسجل له همام طارق.



