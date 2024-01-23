العمل: شمول العائدين من مخيمات النزوح بالاعانة الاجتماعية

2024-01-23 22:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024) عن شمول العائدين من مخيمات النزوح في اقليم كردستان العراق برواتب الإعانة الاجتماعية.

يشار الى ان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية اليوم بتكليف وزارة العمل بشمول العائدين من النزوح في مخيمات إقليم كردستان بعد صدور قرار مجلس الوزراء (24007) لسنة 2024 ببرامج راتب إعانات الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ للمعاقين، والقروض الميسرة للعاطلين بدون الفوائد استثناءً من الضوابط.

يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي قد زار مخيمات النازحين في محافظات اربيل، دهوك، نينوى في آب الماضي وتم شمول أكثر من 60 ألف نازح باعانة الحماية الاجتماعية من قبل هيئة الحماية الاجتماعية ومسح كامل لكافة المخيمات من خلال الباحثين الاجتماعيين في الهيئة.