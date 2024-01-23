القبض على متهم ضبط بحوزته 100 الف حبة "كبتاجون" في الانبار

2024-01-23 23:06:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميأعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الانبار، القاء القبض على متهم ضبط بحوزته 100 الف حبة "كبتاجون" في المحافظة.وقال مدير المديرية العميد الحقوقي اكرم مشعان تركي الراشد لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناء على معلومات استخباراتية وبكمين محكم تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في الانبار ، من القاء القبض على متهم ضبطت بحوزته 100 الف حبة مخدرة نوع كبتاجون في المحافظة".وأضاف، أن " المديرية مستمرة بتنفيذ واجباتها ليلا ونهارا ضد مروجي ومتعاطي وتجار الحبوب المخدرة "، مؤكدا أن "هناك تعاون كبير بين المواطنين والاجهزة الامنية في الاخبار عن الحالات المشتبه بها ".