الفياض والكلداني يؤكدان على إدامة استقرار مناطق سهل نينوى

2024-01-23 23:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وأمين عام حركة بابليون ريان الكلداني، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، على إدامة استقرار مناطق سهل نينوى.

وقالت هيئة الحشد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفياض استقبل، في مكتبه ببغداد الكلداني، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية وضرورة إدامة حالة الاستقرار في البلاد سيما في مناطق سهل نينوى".

وجدد الفياض، خلال اللقاء، وفقا للبيان، "التأكيد على أهمية تكاتف الجميع في دعم توجهات الحكومة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".