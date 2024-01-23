مالية كردستان ترد على وجود "فضائيين" في قوائم رواتب موظفي الإقليم

2024-01-23 23:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني 2024)، وجود أي شيء "غير قانوني" في قوائم الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "خلال الفترة الماضية قام الفريق المشترك من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالتدقيق لمدة شهر في أعداد الموظفين وقاموا بزيارة جميع الوزارات والمؤسسات ميدانيا".

وأضافت، "بالنسبة لنا لا يوجد أي شيء غريب أو غير قانوني في قائمة الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم"، عادة "اثارة مواضيع جديدة بين الحين والآخر ذرائع لعرقلة ارسال الرواتب التي هي من الحقوق البسيطة للمواطنين".

وأكدت أن "كل ما هو ضروري في اطار المطالبات القانونية لوزارة المالية الاتحادية سيتم ردهم عليها بكتب رسمية كما كنا نفعل دائما دون ترك ملاحظات".

وتابع البيان، أنه "بخصوص القضايا التي تتعلق بمعيشة الناس، ينبغي أن يكون لوسائل الإعلام تغطية وطنية ومهنية وليس بطرق او لأغراض أخرى".

وتتناول بعض وسائل الإعلام اخبارا تفيد بوجود ما وصفتهم بـ"الفضائيين" بين قوائم أسماء موظفي إقليم كردستان.