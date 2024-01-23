توقعات "الأمطار والغبار والبرد" في طقس العراق تمتد ليوم الجمعة المقبل

2024-01-23 23:54:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس، يوم الثلاثاء، إلى توفر فرص هطول أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة وموجات غبار في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة حيث تستمر إلى يوم الجمعة.

وقال الراصد الجوي، محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "طقس يوم غد الأربعاء، سيشهد فرص هطول أمطار في مناطق من مدن شمال البلاد إضافة إلى ديالى وصلاح الدين".

وأشار إلى وجود "منخفض جوي يشمل مناطق واسعة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة يوم الجمعة".

وتوقع، "أجواءً غير مستقرة يوم الجمعة المقبل، وقد تشهد أماكن مختلفة موجات غبار بسبب رياح نشطة في المناطق الصحراوية الغربية".

وفي تصريحاته، أكد علي ما نشرته شفق نيوز في لتحذيرات خبير الأرصاد الجوية، صادق عطية، يوم الأحد الماضي، من موجات غبار وانعدام للرؤية في بعض مناطق العراق الجنوبية، وفيما رجح تساقط أمطار خفيفة في معظم مدن البلاد، توقع نزول الثلج في جبال أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتوقع عطية، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، أن يشهد العراق يوم غد الاثنين، بداية تأثير منخفض جوي من البحر المتوسط، لتكون الأجواء غائمة جزئياً في عموم مدن البلاد، مع تحول الرياح جنوبية شرقية مصحوبة بنشاط ملحوظ في أغلب المدن مثيرة للغبار.

وكانت تحذيرات عطية، التي شملت وجود موجة غبار وثلوج وأمطار في البلاد تشمل يومي الثلاثاء، إلا أن الراصد الجوي محمد علي، أكد استمرارها ليوم الجمعة المقبل.