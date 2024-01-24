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مسؤول دفاعي أمريكي: قواتنا شنت ضربات على مواقع غرب العراق

مسؤول دفاعي أمريكي: قواتنا شنت ضربات على مواقع غرب العراق
مسؤول دفاعي أمريكي: قواتنا شنت ضربات على مواقع غرب العراق
2024-01-24 00:43:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

القصف الأمريكي استهدف مقرات الفصائل في جرف النصر شمال بابل 

طائرات حربية أمريكية تنفذ 5 غارات في الكلية العسكرية داخل جرف النصر ومقر للعمليات شمال بابل

صحة بابل: توجه سيارات الإسعاف نحو الحادث بجرف النصر

عاجل | مسؤول دفاعي أمريكي للجزيرة: القوات الأميركية تشن حالياً ضربات على مواقع غرب #العراق


عاجل | مسؤول دفاعي أمريكي للجزيرة: القوات الأمريكية تشن حالياً ضربات على مواقع غرب #العراق

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