مسؤول دفاعي أمريكي: قواتنا شنت ضربات على مواقع غرب العراق
2024-01-24 00:43:07 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
القصف الأمريكي استهدف مقرات الفصائل في جرف النصر شمال بابل
طائرات حربية أمريكية تنفذ 5 غارات في الكلية العسكرية داخل جرف النصر ومقر للعمليات شمال بابل
صحة بابل: توجه سيارات الإسعاف نحو الحادث بجرف النصر
عاجل | مسؤول دفاعي أمريكي للجزيرة: القوات الأميركية تشن حالياً ضربات على مواقع غرب #العراق
عاجل | مسؤول دفاعي أمريكي للجزيرة: القوات الأمريكية تشن حالياً ضربات على مواقع غرب #العراق
يتبع ...